Deloitte: Česko čeká recese, reálné mzdy znovu klesnou

„Hlavní příčinou poklesu bude pokračující snižování spotřeby domácností a vlivem vysoké inflace snižující reálné příjmy domácností. Klesnout má také hrubá tvorba kapitálu, a to o 3,1 procenta. Firmy vlivem růstu nákladů a snižování ziskovosti musí snižovat investice a rozpracované projekty budou odkládat do budoucna,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Hospodářské oslabení by podle studie nemělo výrazněji zasáhnout trh práce. Nezaměstnanost bude podle studie stagnovat, sníží se ale počet volných míst. Rizikem pro tento vývoj je další pokračování energetické krize. Pokud by ceny energií nutily mnoho firem ukončovat podnikání, začala by nezaměstnanost růst. Deloitte ale upozorňuje, že v dlouhodobém horizontu bude česká ekonomika mít opačný problém, když z pracovního trhu odejdou silné populační ročníky a firmy nebudou mít dostatek zaměstnanců.

Dlouhodobě napjatá situace na trhu práce podle studie povede i přes recesi ke zvyšování nominální průměrné mzdy o 4,3 procenta. Vzhledem k pokračující vysoké inflaci by ale reálné mzdy měly stejně jako loni klesnout, letos by měl jejich pokles dosáhnout 3,7 procenta po loňských 8,2 procenta.

U inflace očekává Deloitte její postupné snižování, za celý rok by průměrná inflace měla dosáhnout 8,5 procenta. „Největším rizikem zůstávají zvýšená inflační očekávání. Pokud by nadále setrvávala příliš vysoká, musela by na ně reagovat ČNB přísnější měnovou politikou,“ upozornil Marek. Rovnovážné dvouprocentní hladiny by měl růst cen podle studie dosáhnout nejdříve v příštím roce.