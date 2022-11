ECB bude proti inflaci bojovat vyššími úroky i za cenu hrozby recese

„Naším mandátem je cenová stabilita a my ho musíme naplňovat s využitím všech nástrojů, které máme k dispozici,“ řekla Lagardeová. Do značné míry tak zopakovala své poselství z minulého týdne. „Jsme odhodláni udělat vše, co je nezbytné, abychom inflaci vrátili zpět k našemu dvouprocentnímu cíli,“ uvedla.