Ekonomové: „Tupé“ škrty nejsou potřeba. Alespoň zatím

„Zaměřit se na velké výdajové položky by jistě bylo efektivnější. Vládu by to stálo přibližně stejný objem politického kapitálu, jako kdyby se snažila ušetřit na větším počtu drobnějších, byť z hlediska dopadu stejně bolestivých položek,“ říká Musil a dodává: „Podobně ‚plošně‘ by se ale vláda měla věnovat také posílení příjmové strany rozpočtu. Nabízí se například návrat zdanění příjmů fyzických osob před rok 2021, na což jako Národní rozpočtová rada dlouhodobě upozorňujeme.“