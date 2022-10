Akcie ČEZ letí vzhůru. Piráti stáhli svůj návrh na zpětnou válečnou daň

O konečné podobě daně z neočekávaných zisků, která má vládě pomoci kompenzovat opatření proti drahým energiím, není zatím jasno. Vládní daňový balíček, do kterého chce vláda novou daň vložit, v úterý Sněmovna propustila do třetího čtení. To je na programu 4. listopadu.