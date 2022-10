Energetickou válku proti Evropě začalo Rusko rok před tou skutečnou, říká šéf ČEZ

Energetická společnost ČEZ utrpěla kvůli výpadkům ruských dodávek škody ve vyšších stovkách milionů až v miliardách korun. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) to uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Podle Beneše je vyloučené jednat s ruským dodavatelem o dodávkách na příští rok, jediným možným krokem je naopak mezinárodní arbitráž.

„Je to ve vyšších stovkách milionů až v prvních miliardách korun, logicky to budeme vymáhat,“ řekl. Otázkou podle něj je, co se povede vymoct.