Díky filmovému trháku Barbie překonává rekordy, dělá radost také investorům

Film Barbie americké režisérky Grety Gerwig přesáhl první srpnovou neděli na tržbách v přepočtu téměř 22 miliard korun. Stalo se tak pouhé dva týdny po uvedení snímku do kin. Úspěšný film, v němž hlavní role ztvárnili Margot Robbie a Ryan Gosling, se tím postaral o nový rekord na tržbách v oblasti filmů režírovaných ženami.

Na čele žebříčku tak došlo k obměně, když doposud nejvýdělečnějším filmem z pohledu návštěvnosti byl Wonder Woman režisérky Patty Jenkins z roku 2017. Snímek Barbie se zároveň dostal do první padesátky v žebříčku nejvýdělečnějších filmů historie.

Společnosti Mattel si od filmu slibuje znovuzrození kultovní značky a do konce roku očekává i růst tržeb, což investoři už z větší míry promítli do ceny akcií. Tržby se ve druhém čtvrtletí meziročně snížily o 12 procent na 1,09 miliardy dolarů. Zisk za stejné období klesl o 59 procent na 27,2 milionu dolarů. Podle analytiků trhy počítaly s mnohem horším scénářem, a to že firma vykáže ztrátu.