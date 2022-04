Krize a válka zdražují i hračky. Hasbru propadl zisk, Mattel s Barbie šetří

Hračky stále víc zdražují a jejich ceny dál porostou. Trend mohutně posílila covidová pandemie. Jenom od konce roku 2019 do konce roku 2020 účtenky z hračkáren v USA, odkud jsou ti největší výrobci, podražily o 15 procent .

A o další tři procenta se ceny hraček zvýšily do konce loňska. Kvůli lockdownům a uzavření dětí doma totiž rostla poptávka. Zrovna tak ale také inflace u dodavatelů. A to stále pokračuje a ještě se zhoršuje kvůli ruské okupaci Ukrajiny.

Kvůli zastavení vývozu hraček do Ruska už například společnost Hasbro minulý týden varovala před poklesem svých letošních tržeb o 100 milionů dolarů. Hlavní problém pro firmu ale už předtím tvořily výpadky ve výrobě a dopravě. Kvůli těm také oznámila propad čistého zisku za letošní první kvartál o 47 procent na 61,2 milionu dolarů. V přepočtu tedy více než 1,4 miliardy korun. Tržby zvýšila jen o čtyři procenta na 1,16 miliardy.

V návaznosti na to prý v polovině roku opět firma zvýší ceny svých hraček. Neuvedla o kolik, nejistý je ale i růst jejích nákladů. A to v návaznosti na zdražující ropu, nutnou pro dopravu jak hraček, tak materiálů od dodavatelů.

Kromě hry Monopoly stojí Hasbro i za populárním prasátkem Peppou, My Little Pony a řadou akčních komiksových figurek od Marvelu, přes Transformers až po figurky ze sci-fi Star Wars. K obratu firmě přispívá i řada vlastních animovaných filmů a seriálů pro děti.

Tuto středu pak oznámil své finanční výsledky za první čtvrtletí i konkurenční Mattel. Známý je hlavně svou panenkou Barbie, autíčky Hot Wheels či hrou Scrabble. Jeho zisk podle médií „překvapivě“ vzrostl. Zdražení svých hraček výrobce koneckonců oznámil už loni v srpnu. A to ze stejných důvodů a navíc s tím, že cílí hlavně na vánoční sezónu. To kvůli potížím s dodavateli nestíhal do obchodů dodat tolik zboží.