Nastal den Star Wars. Miliardové značce pomáhá i vysouvací světelný meč

Čtvrtý květen, anglicky „May the 4th“, se díky slovní hříčce a podobnosti se známou replikou „May The Force… Be With You“ (Nechť tě provází Síla) z Hvězdných válek stal světovým dnem Star Wars.

Tato sci-fi série funguje jako dobře promazaný stroj na peníze, který kromě samotných filmů anebo seriálů živí rozsáhlý ekosystém nejrůznějších propagačních předmětů.

K oblíbeným kouskům nejen u dětí, ale i některých dospělých, patří samozřejmě světelné meče, o jejichž věrné kopie se s větším či menším úspěchem snažili všichni hračkáři od roku 1977 – tedy od doby, kdy do kin vstoupil první díl dnes již kultovní ságy.

Dosud nejrealističtější pokus o „lightsaber“ se přitom ukázal přímo veřejnosti teprve letos v březnu. Na veletrhu nových technologií z průmyslu, ale i filmu a hudby SXSW v Texasu jej vytasil ředitel zábavních parků studia Disney.

Informace a záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

„Jak jsem už říkal, mám tu nejúžasnější práci na světě. Zrovna teď držím opravdový světelný meč,“ uvedl před fanoušky na pódiu Josh D‘Amaro, předseda návštěvnické divize společnosti.

Disney zatím bohužel nemá v plánu novinku prodávat. Nejdřív má nalákat co nejvíc fanoušků k nové atrakci v tematickém parku Galaxy’s Edge na Floridě. Pokud byste ho chtěli vidět na vlastní oči, tak jen ubytování v tamním hotelu Galactic Starcruiser pro dva na dvě noci stojí 4809 dolarů, tedy přes 100 tisíc korun.

První odhalení detailů k vysouvacímu lightsaberu

Nový světelný meč tam od prvního neveřejného odhalení na Den Star Wars v roce 2021 používají herci pro show pro návštěvníky. Po vysunutí ho však vždy nenápadně prohodí, protože šerm by asi neustál. Princip jeho fungování zůstává tajný, ale letos firma alespoň odhalila pár detailů.

„Když se tohle začalo poprvé rýsovat, dali jsme to do rukou kreativcům i vystupujícím k otestování. Někteří lidi ale ihned přepnuli do absolutního Jedi nasazení, mávali tím všude kolem a přitom jsme ztratili jeden nebo dva prototypy. Pokaždé jsme se však poučili,“ vysvětlila Leslie Evansová, která vysouvací světelná meč vyrobila.

„Tahle věc je vyrobená ze součástek, které jsou z 3D tiskárny, ořezané lasery, a z věcí, které jsme koupili v obchodě. A upřímně, dost věcí z oddělení průzkumu a vývoje takto začínalo,“ ukazuje inženýrka první model vysouvacího světelného meče v reportáži.

„Ale jakmile se podíváte na ten finální světelný meč, každá jeho část je už vyrobená na zakázku. Bylo toho hodně, co jsme museli vyladit. Sytost barvy, svítivost, zvuk. A měli jsme toho hodně, co jsme museli nacpat do relativně malého jílce. Museli jsme si dokonce postavit naši vlastní spektrální pec, abychom vyrobili materiál na čepel,“ dodává vedoucí týmu stojící za vývojem a výrobou novinky.

Velice realistické světelné meče se prodávají i v Česku

Pro fanoušky, kteří už na lepší světelný meč od Disneyho nevydrží čekat, jsou na trhu i vcelku pokročilé makety s označením Neopixel.

Sice jsou stále vysunuté, jejich čepel ale v celé délce vyplňují LED diody, takže mají lepší svítivost a umí řadu efektů včetně optické iluze plynulého vysouvání. V rukojeti je řídící jednotka a senzory pohybů, aby světelně i zvukově reagovaly třeba i na nárazy při soubojích.

I když oproti loňsku zlevnily o pět tisíc korun, pořád stojí i kvůli zaoceánské dopravě od 13 do 22 tisíc. Ročně jich také prodá okolo tisíce a odbyt roste jen v jednotkách procent. K mání je i levnější verze Xenopixel, které umí stejné efekty. Design rukojetí však nenapodobuje meče z původních filmů, takže nejde o repliky. Rozdíl v ceně činí osm až deset tisíc.

Značka Star Wars má však mnohem větší tržní hodnotu a potenciál, než jaký spočívá ve světelných mečích a jiných hračkách - i když jen ty samotné prodejcům generují každoročně dvě až tři miliardy dolarů.

Dobře o tom svědčí třeba fanouškovský sraz Star Wars Celebration, který se letos v dubnu konal v Londýně a běžně se ho účastní až 70 tisíc návštěvníků. Láká totiž nejen možností předvést své tematické makety a kostýmy, ale hlavně na panely s drahými herci a odhalováním nových filmů a seriálů.

Nákup za čtyři miliardy

Produkční společnost Lucasfilm, která vytvořila svět Hvězdných válek, koupil v roce 2012 mediální konglomerát Disney za 4,05 miliardy dolarů, čili tehdy v přepočtu za 80 miliard korun.

A koupě se mu obrovsky vyplatila, protože kromě otevření parků jako Galaxy’s Edge ihned začal tlačit na výrobu nových filmových, seriálových i herních titulů a souvisejících hraček.

Samotné čtyři nové snímky, které studio od té doby natočilo, už v kinech utržily přes 5,5 miliardy dolarů. V roce 2019 navíc zápal do značky Star Wars opět oživil nový hraný seriál Mandalorian s fenoménem jménem Baby Yoda. Za ním stála především dvojice producentů, režisérů i scénáristů Jon Favreau a Dave Filoni, kteří navázali i seriálovým pracováním Boba Fetta. A následoval i Obi-Wan Kenobi, Andor a několik dalších animovaných titulů.

Budou další filmy a seriály

Tím však Lucasfilm s Disneym v pozadí zdaleka neskončil. Ve stylu Marvelu, který vlastní také Disney, oznámil na evropských oslavách Star Wars další tři nové filmy, odhalil první ukázky už pátého i šestého hraného seriálu Ahsoka a The Acolyte a ještě přidal přípravy sedmé chystané živé show Skeleton Crew.

Jeden z trojice nových snímků, konkrétně druhý představený v režii Davea Filoniho, by měl v kině spojit příběh Ahsoky i Mandaloriana s událostmi předcházejími Epizodě 7: Síla se probouzí. V té se roku 2015 prvně ukázala postava nové hrdinky Rey, o níž už v roli mistra chystá třetí nový film režisérka Sharmeen Obaid-Chinoyová. A první v pořadí o prvních rytířích Jedi režíruje James Mangold, který chce ukázat, jak se naučili se Sílou vůbec zacházet.

„Je to daleko před érou Vrcholné Republiky, Republiky, ještě před Impériem, předtím, je to před vším. Byl jsem to já, kdo jim podsunul nápad udělat něco, co se odehrává ještě před zrozením Síly,“ vysvětlil režisér a scénárista James Mangold.

Úspěšné jsou i hry

Teprve 28. dubna vyšla nová počítačová a konzolová hra Star Wars Jedi: Survivor, která se například v herních obchodech ve Velké Británii stala nejprodávanějším titulem. Za rekordním předešlým dílem však zaostává o 35 procent. Fallen Order se v prosinci 2019 prodalo za první dva týdny 89 tisíc kopií, a skončil tak jako nejrychleji prodávaná hra studia Electronic Arts - také však byl asi o 10 liber levnější.

Filmy, seriály a hry, ale i tisk, hudba, internet a reklama v kategorii Media and Entertainment tvoří většinu z Disneyho tržeb, a to sice 55 miliard dolarů, tak jenom o polovinu míň, tedy 28 miliard dolarů loni konglomerátu vydělaly zábavní parky.