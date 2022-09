České banky sčítají zisky, ale jejich akcie se potápí. Vhodný čas na nákup?

Jak by se mohlo zavedení nové daně promítnout do akcií tuzemských bank? Investor Jaroslav Šura se domnívá, že nová daň z mimořádných zisků ještě není plně v cenách akcií zahrnuta.

„Po zavedení daně je možné, že akcie dále oslabí. Z propadu by se však měly postupně otřepat. Bude ale dost záležet na tom, na jakých cenách se budou akcie nacházet v době zavedení daně. Obecně by další vlnu výprodejů mohlo spustit potvrzení ekonomické recese, vypnutí ruského plynu pro celou EU, pokračování výprodejů na globálních akciových, ale i dluhopisových trzích,“ shrnuje investor.

„Podstatná část negativních aspektů je v kurzu již zohledněna a z mého pohledu jsou pro střednědobé investory akcie domácích bank atraktivní pro postupné nákupy. Trh bohužel nemá moc přesných informací o tom, jakým způsobem by stát chtěl aplikovat windfall tax, ale lze očekávat, že pokud k tomu nakonec přistoupí, tak se to v kurzech krátkodobě negativně projeví,“ vysvětluje portfolio manažer.

Jsou ale zisky bank opravdu mimořádné, jak tvrdí ministr Stanjura? Data zveřejněná na konci minulého týdne Českou národní bankou ukazují, že hlavní ukazatele ziskovosti bank se letos po pandemickém propadu vrátily do blízkosti let 2018 a 2019, tedy na úrovně před koronavirovou pandemií.

„Zahrnutí pandemických let 2020 až 2021 do výpočtové základny směrodatné pro zjištění výše daně považujeme za neobhajitelné. Oba pandemické roky lze označit za zcela mimořádné a výjimečné, které se zcela vymykají jakékoli představě o standardním politicko-hospodářském prostředí,“ stojí ve zprávě ČBA.

„Navíc to byly striktně vzato v nemalé míře i státem uvalené zákazy a omezení, následkem kterých došlo k masivnímu propadu a zkreslení veškerých hospodářských výsledků a ukazatelů, a to až do polohy jejich nepoužitelnosti. Zisk bankovního sektoru v roce 2020 se propadl meziročně o téměř 50 procent a byl nejnižší za poslední více než dekádu. Zahrnutí pandemických let do výpočtu ‚běžného‘ období je tak těžce obhajitelné,“ uvádí dále ČBA.