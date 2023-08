Českým bankám v pololetí klesl zisk, ale akcie jsou silnější

„Banky se dokázaly vypořádat s nedávnou krizí v bankovním sektoru, což podpořilo jejich akcie na burze. V roce 2020, kdy na trhy dolehl covid a nevědělo se, co se bude dít dál, co to udělá s tuzemskou ekonomikou, akcie výrazně propadly. Pak ale nabraly rostoucí směr a výsledkem je, že se nachází blízko maxim,“ zhodnotil pro SZ Byznys vývoj bankovních titulů investor Jaroslav Šura.