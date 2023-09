Investoři utíkají z akcií, vyděsili je centrální bankéři

Americké akcie zasáhl v minulém týdnu silný výprodej a veselo zatím není ani v tomto týdnu. Americká centrální banka (Fed) před týdnem sice ponechala úrokové sazby beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, trhům však v nové prognóze naznačila, že měnovou politiku hodlá držet přísnou déle, než se původně očekávalo. Předseda Fedu Jerome Powell současně nevyloučil další růst sazeb, bude-li to potřeba.

Reakce trhů byla okamžitá, akcie čelily prudkým výprodejům a investoři se akcií zbavovali nejrychlejším tempem od prosince. Podle údajů Bank of America došlo v uplynulém týdnu k odlivu v hodnotě 16,9 miliardy dolarů, což je největší týdenní odliv zaznamenaný od konce loňského roku. Široce sledovaný index S&P 500 za posledních pět obchodních seancí odepsal téměř čtyři procenta. Za celé září pak zatím přes pět procent.

Vyhlídky na vyšší sazby s potenciálním příchodem recese začali investoři obratem promítat do svých scénářů. Jedním z důsledků je právě přesun kapitálu do bezpečnějších aktiv, kam patří například státní dluhopisy. U těch desetiletých se výnos dostal nad 4,5 procenta, tedy na šestnáctiletá maxima.

Stratég Bank of America Michael Hartnett upozornil, že vyšší úrokové sazby zvyšují pravděpodobnost takzvaného tvrdého přistání, tedy že ekonomika vlivem přísné měnové politiky Fedu klesne do recese rychle a prudce.

„Růst akcií od konce července zpomalil, přičemž poptávka po rizikových aktivech dostala po zasedání Fedu ránu. S&P 500 i technologický Nasdaq směřují k největšímu měsíčnímu poklesu od prosince,“ upozornil. Nic to však nemění na tom, že Bank of America vidí vývoj akcií do konce letošního roku pozitivně.