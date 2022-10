Záhada, která dodnes budí vášně. Proč na Wall Street udeřilo Černé pondělí

Federální vláda USA zveřejnila větší než očekávaný obchodní deficit a dolar ztratil na hodnotě, připomíná dobu webový portál The Federal Reserve History . Od 14. října začala řada trhů zaznamenávat velké denní ztráty. Do konce obchodního dne 16. října, který připadl na pátek, ztratil index Dow Jones 4,6 procenta.

„Byl to opravdu děsivý pocit. Lidé začali chápat propojenost trhů po celém světě. Investoři mohli poprvé v přímém televizním přenosu sledovat, jak se finanční krize šíří z trhu na trh,“ vzpomíná pro The Federal Reserve History bývalý burzián Thomas Thrall.

Akcie posléze nabraly rostoucí trend a k vyšším hodnotám směřovaly více než deset let, než došlo k dalšímu velkému krachu. Počátkem roku 2000 splaskla technologická bublina a akcie opět mířily do propasti, připomíná deník The Wall Street Journal. Ale to už je jiný příběh.