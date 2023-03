Bezrizikový obchod: Banky vydělaly miliardy na vkladech u ČNB

„Jde navíc o krátkodobou likviditu, která se bankám hodí v případě, pokud by hrozil odliv vkladů, což jsme mohli nedávno vidět u Silicon Valley Bank. Pokud by banky měly prostředky v dluhopisech, musely by je prodat, což by aktuálně přineslo ztráty,“ dodává Pfeiler.