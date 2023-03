Bohatí Češi stahují peníze ze Švýcarska domů. České banky jsou bezpečné

Skutečný příliv finančních prostředků do tuzemska je však ještě mnohem vyšší. „Odtok prostředků je realita. Podle mých zkušeností mohou mít Češi ve Švýcarsku prostředky v hodnotě klidně 10 miliard eur, tedy 240 miliard korun. Když například nakoupíte akcie ČEZ přes švýcarskou banku, je to český majetek, ale máte ho ve správě švýcarské banky,“ komentuje situaci jiný český privátní bankéř, který v alpské zemi působil.

„Teď není důvod, proč by do Švýcarska mělo téct víc peněz. Když smícháte dobré víno a špatné víno, jaké vznikne? Špatné. A nemůžete to zakamuflovat. Odborník vždy pozná, že je tam nějaká pachuť,“ dodává bankéř.

Problém by ale nastal v případě, že by se do potíží dostaly mateřské společnosti tuzemských bank, jimiž jsou například rakouská Erste či Raiffeisen, francouzská Société Générale či belgická KBC. To však zatím nehrozí.