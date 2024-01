Bývalý guvernér ČNB doufá, že extrémně levné hypotéky jsou minulostí

Podle bývalého guvernéra České národní banky (ČNB) Zdeňka Tůmy je potřeba si zvyknout na to, že úrokové sazby budou vyšší než v předchozích letech. Uvedl to v rámci 13. ročníku Investičního fóra pořádaného v Praze.

„Sazby byly na extrémně nízkých úrovních. Peníze byly doslova zadarmo, což vedlo ke vzniku bubliny na realitním trhu a dalším komplikacím. Hypoteční úrokové sazby byly tak nízké, že se pohybovaly kolem 1,5 procenta. Peníze mají svoji cenu a já doufám, že se nevrátíme do období extrémně nízkých sazeb, které by mohlo přinést další problémy,“ varoval Tůma.

„Jako bývalý centrální bankéř věřím, že i přes nedávné chyby některých centrálních bank by měly být schopny udržet inflaci na úrovni kolem dvou procent. Klíčová úroková sazba by se poté měla stabilizovat v rozmezí tří až čtyř procent, což považuji za základ zdravého ekonomického prostředí,“ zdůrazňuje Tůma, který vedl Českou národní banku po dobu deseti let až do konce června 2010.