Koruna si vedla nad očekávání. Kam její kurz zamíří letos?

„ČNB si bude chtít počkat především na začátek letošního roku a na výsledek lednového efektu přecenění. Aktuálně trh sází na to, že by se úroky mohly v příštím roce dostat ze sedmi procent až na hodnoty začínající čtyřkou. Jakékoliv rychlejší snižování úroků by mohlo být rizikem slabšího kurzu. Záleželo by však na tom, v jakém ekonomickém a tržním prostředí by se rychlejší pokles sazeb odehrál,“ vysvětluje analytik.