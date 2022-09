Cena plynu klesá. Evropě se daří naplňovat zásobníky na zimu

Evropská unie minulý týden s předstihem splnila svůj cíl do listopadu naplnit zásobníky plynu z 80 procent. Podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) byly zásobníky v EU v neděli plné téměř z 82 procent. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, činila naplněnost zásobníků více než 86 procent, v Česku zhruba 82,5 procenta.

Ruská plynárenská společnost Gazprom minulý týden uvedla, že ponechá mimo provoz plynovod Nord Stream 1 až do odstranění závad zjištěných během údržby. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. V pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Nord Stream 1 zůstane mimo provoz, dokud Západ nezruší protiruské sankce, zavedené po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.