Cena plynu v Evropě vyskočila, začala stávka na druhé straně planety

Po týdnech neúspěšných jednání zahájili zaměstnanci dvou těžebních zařízení na zkapalněný zemní plyn (LNG) společnosti Chevron částečnou stávku. Před dvěma lety by taková zpráva zájem v Evropě velký zájem nevyvolala, ale od ruského útoku na Ukrajinu jde o velmi citlivou informaci, která dokáže rozkolísat energetické trhy po celém světě.

Obavy z potenciálního nedostatku zemního plynu kvůli stávkujícím dělníkům vyústily podle agentury Bloomberg v cenový skok až o 11 procent na 36,20 eur za megawatthodinu.

Spor o platy a pracovní podmínky se do situace na světovém trhu s LNG promítá už od začátku srpna, ale nakonec žádné zásadní zdražení nepřinesl. Evropské plynové zásobníky jsou totiž už téměř plné, například ty české hlásily naplnění přes 90 procent.

Problém by však mohl nastat, pokud by se nepodařilo stávku ukončit. Zařízení Gorgon a Wheatstone loni dodala zhruba sedm procent celosvětového objemu LNG a takový výpadek by v případě tuhé zimy byl už znát.

Australané sice přímo do Evropy příliš LNG nedodávají, jejich hlavním vývozním partnerem je Čína – a tu by museli Evropané přeplatit. Zvlášť pokud by se čínské hospodářství probudilo a začalo potřebovat víc energií a skupovalo plyn, kde se dá.

A to by začalo šponovat cenu plynu po celém světě, protože jednou zkapalněný plyn může putovat do terminálů u Šanghaje nebo do Eemshavenu v Nizozemsku.

„Evropský plynárenský trh je velmi citlivý na jakékoli negativní zprávy ohledně poptávky či dodávek plynu na celosvětové úrovni právě kvůli tomu, že se veškerý chybějící ruský plyn nahrazuje pouze krátkodobými nákupy LNG,“ vysvětlil SZ Byznys v srpnu řídící konzultant společnosti EGÚ Brno Michal Kocůrek.

Zásobníky jako hlavní cenový faktor

Světový obchodník s palivy Trafigura Group podle agentury Bloomberg uvádí, že hlavním faktorem, který určuje cenu LNG po celém světě, jsou právě evropské zásobníky plynu – pokud by byly poloprázdné, způsobily by půtky australských dělníků s manažery mnohem větší cenové výkyvy.

„Množství plynu ve skladech na konci zimy určí, kolik LNG Evropa nakoupí v létě, což pak určuje globální cenu,“ řekl před několika dny globální ředitel pro plyn a energetiku společnosti Trafigura Richard Holtum na konferenci Gastech v Singapuru.

Evropané tak budou, stejně jako loni, sledovat klimatické modely a za pár týdnů i teploměry a doufat, že i letošní průběh zimy bude milosrdný. V dubnu zbyla v zásobnících skoro polovina jejich kapacity, takže plnění probíhalo v mnohem větším klidu – a levněji.