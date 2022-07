Náhražka ruské ropy. Norský těžař přesměroval dodávky pro Čínu do Evropy

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

S nedostatkem ropy v Evropě může západním zemím pomoci norská energetická společnost Equinor. Ta se v minulosti soustředila na asijský trh, teď ale posílá ropu z obřího naleziště Johan Sverdrup v Severním moři na evropský trh.

Ropa z Norska se podle Equinoru stala téměř přímou náhradou za tu ruskou v Německu, Polsku, Švédsku nebo v Turecku. Generální ředitel norské společnosti Anders Opedal pro Reuters potvrdil, že evropští obchodníci a rafinerie silně poptávají norskou ropu, kterou nahrazují tu z Ruska.

„Zaznamenali jsme, že letos zatím většina nákladů směřovala do Evropy. Například v březnu šel veškerý náš náklad do Evropy, zatímco v březnu loňského roku šlo 60 procent do Asie,“ popsal Opedal.

Přeorientování dodávek do Evropy je navíc pro Equinor výhodné. Společnost má v poslední době podle Reuters rekordně vysoké příjmy, které generuje díky prodejům ropy či zemního plynu do energeticky strádající Evropy. Společnost navíc šetří i na dopravě v důsledku kratších cest.

Čínu vystřídaly evropské státy

Norská společnost přesměrovala své dodávky do Evropy a Rusko se zas pustilo do obchodování s asijskými zeměmi, které potřebují doplnit kapacity – jde například o Indii nebo Čínu. Do asijských zemí proudí v posledních měsících více ruské ropy než kdy dřív. Důvodem je to, že ve světě není o ruskou ropu příliš velký zájem, a Rusko ji tak vyváží do Indie a Číny za příznivější ceny.

Ještě minulý rok se ale Čína spoléhala na dodávky od společnosti Equinor. V roce 2021 šlo přibližně 100 milionů barelů ropy z norského pole Sverdrup do Asie, denně tak na sousední kontinent putovalo zhruba 270 tisíc barelů. Do Číny pak podle Reuters směřovalo celkem 64,9 milionu barelů. Evropa, včetně Turecka, poptávala minulý rok podobné množství jako Čína.

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu ale norské toky do Číny vyschly, zatímco dodávky do Evropy se více než zdvojnásobily. Od letošního března do května se do Asie plavilo pouze pět nákladů pocházejících z naleziště Sverdrup, minulý rok jich přitom ve stejném období bylo patnáct.

Ve stejném období se vývoz do Číny snížil ze 14 milionů barelů na 6,9 milionu. Nutno dodat, že v květnu do Číny nevyrazil už žádný náklad. Mezitím se vývoz z Equinoru do Evropy včetně Turecka za poslední tři měsíce ztrojnásobil na 34,4 milionu barelů – zhruba 370 tisíc barelů denně.

V březnu a květnu roku 2021 byl vývoz z Equinoru do Německa či Finska nulový. Letos poslali Norové do Německa 5,6 milionu barelů a do Finska zhruba 7 milionů barelů.

Norské ropné pole Sverdrup plánuje do konce letošního roku zvýšit produkci o 220 tisíc barelů za den na celkových 755 tisíc.