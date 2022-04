Takový komoditní šok tu nebyl 50 let, tvrdí ve své zprávě Světová banka

Ruská agrese na Ukrajině podle Světové banky (SB) způsobí největší komoditní šok od ropné krize v roce 1973, která tehdy vyvolala prudký nárůst cen. SB to uvedla ve své úterní analýze , v níž zároveň varovala, že ceny zemního plynu, pšenice, bavlny a dalších klíčových komodit budou na extrémních úrovních také v příštích dvou letech.

Světová banka dále uvádí, že ceny energií letos vzrostou o více než 50 procent, což dále výrazně zasáhne do rozpočtů domácností a podniků. Nejvíce se podle SB zvýší cena evropského zemního plynu, ta by se měla více než zdvojnásobit, již aktuálně našponované ceny uhlí budou výš o 80 procent.

„Řada domácností a firem musí v současnosti čelit extrémnímu nárůstu cen elektřiny a pohonných hmot. Na zvýšení ceny elektřiny se jasně projevuje zdražování plynu a nejistoty spojené s jeho budoucími dodávkami. Dále do růstu ceny vstupují i povolenky a nemalá část jde za vyšší cenou černého uhlí,“ tvrdí v komentáři Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Světová banka podle publikované zprávy očekává, že ceny ropy zůstanou vysoké až do roku 2024. Jeden barel ropy Brent bude přitom letos v průměru stát 100 dolarů, což představuje nejvyšší úroveň od roku 2013 a nárůst o více než 40 procent oproti loňskému roku. Vysoké ceny ropy tak podle SB zvýší už tak rekordní inflaci.

Komoditní výhled Světové banky dále varuje před výrazným zdražením mnoha potravin. Index cen potravin , který sestavuje Organizace OSN pro výživu a zemědělství, ukazuje, že již nyní jsou ceny nejvyšší za posledních 60 let.

Bank of America navíc poukazuje na to, že špatné povětrnostní podmínky v Severní Americe a Číně pravděpodobně ještě zhorší dopad nízkých ukrajinských dodávek pšenice, protože válka narušila jarní výsadby.

Výhled pro komoditní trhy podle Světové banky do značné míry závisí na délce trvání války na Ukrajině a na narušení dodavatelských řetězců, které tato Putinova válka způsobuje. Analýza však konstatuje, že dopad války by mohl být dlouhodobější než předchozí šoky, a to přinejmenším ze dvou důvodů.