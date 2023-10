Hodnota bitcoinu se letos zdvojnásobila. Pokud regulátor dovolí, může dál růst.

Americký regulátor SEC momentálně posuzuje až deset žádostí o povolení burzovně obchodovaných fondů, které by mohly do bitcoinu investovat napřímo. ETF fondy mohou doposud do bitcoinu investovat prostřednictvím takzvaných futures kontraktů, které fondům zaručují právo nebo povinnost koupit nebo prodat bitcoin za stanovenou cenu v určitém čase v budoucnosti.

Tímto způsobem mohly ETF fondy spekulovat na pohyb ceny bitcoinu, aniž by musely samotný bitcoin vlastnit. Pokud by SEC nyní schválila fondy ETF, které investují do bitcoinu přímo, mohlo by to zvýšit poptávku po této nejstarší kryptoměně, protože by to bylo pro investory snazší a levnější.