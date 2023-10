Koruna je zranitelná, ale „knock-out“ nedostane, tvrdí odborníci

A právě s polskou měnou oslabila i ta česká, která je podle ekonomů momentálně lehce zranitelná. Pomyslnému „knock-outu“ by se však měla úspěšně vyhnout, shodli se odborníci v úterním pořadu Fresh z dílny Patria Finance.

Proč však polský zlotý stahuje i českou korunu? Rusinko pro to má snadné vysvětlení. Velcí investoři vnímají celý středoevropský region, kam patříme my i Polsko, poměrně stejnou optikou.

„Takže trhy si rozhodnutí polské centrální banky vyhodnotily tak, že jejich centrální banka se chová podobně jako ČNB, což ale víme, není úplně pravda. Každopádně ta negativní nálada se jednoduše přelila i do Česka. Důsledkem je, že polský zlotý potápí i českou měnu,“ vysvětluje Rusinko.

„Ten pomáhal koruně ještě do začátku letošního roku, aby se držela na docela atraktivních a silných úrovních. Jenže tento faktor vymizí a důsledkem může být oslabení koruny někam k úrovním 24,60 až 24,70 za euro,“ odhaduje Bureš. V úterý se kurz koruny pohyboval kolem úrovně 24,48 Kč.

Jistý zlom by měl podle ekonomů nastat teprve kolem roku 2025, kdy by měla tuzemská měna opět nacházet důvody pro postupné posilování.

Ekonom Rusinko to přisuzuje vývoji kurzu eura proti dolaru. Zatímco euro ztrácí půdu pod nohama, dolar nabírá na síle, což se propisuje rovněž do kurzu koruny k dolaru.

„Americké ekonomice se daří podstatně lépe než ekonomice eurozóny a hlavně mnohem lépe než té německé, která je pro náš region klíčová. Ta momentálně přešlapuje na místě a nejspíše ještě nějakou dobu bude. Do toho jsou americké sazby na vyšších úrovních než sazby v eurozóně,“ vysvětluje ekonom příčiny silnější americké měny.

Připomíná ještě jeden důležitý aspekt, který Evropa stále ještě úplně nevyřešila. „Je to riziko vyšších cen energií, protože s tímto prostě Spojené státy problém nemají. Když se podíváme, kolik stojí plyn v USA, tak je to asi šestina proti evropským cenám. Je to tedy konkurenční výhoda, která se nakonec i v kurzu může promítat,“ dodává.