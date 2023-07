Koruna „odnáší“ čekání trhů na první snížení sazeb i výroky lidí z ČNB

Podle odborníků stojí za oslabením tuzemské měny sázky trhu na postupné snižování úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB). Trhy aktuálně věří, že ČNB zahájí proces snižování úroků již ve třetím čtvrtletí letošního roku a že hlavní sedmiprocentní sazba by se mohla do konce roku dostat pod šestiprocentní hranici.

Tím by byla koruna v očích investorů méně atraktivní, výnosy z investic do koruny by se totiž snížily. Investoři by se tedy mohli poohlížet po alternativách s atraktivnějšími výnosy. Evropská centrální banka navíc půjde s velkou pravděpodobností se sazbami ještě nahoru. Rozdíl mezi úroky obou centrálních bank, takzvaný úrokový diferenciál, se tak nejspíš ještě ztenčí, což naší měně nemusí hrát do karet.