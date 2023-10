Na cestě k digitálnímu euru: ECB udělala další krok

Evropská centrální banka (ECB) uvedla, že 1. listopadu zahájí dvouletou fázi, během níž by měla projekt připravit tak, aby na jeho konci mohla výkonná rada rozhodnout o vytvoření digitální měny. „(Přípravná fáze) zahrnuje dokončení souboru pravidel digitálního eura a výběr poskytovatelů, kteří by mohli potenciálně vyvinout platformu a infrastrukturu pro digitální euro. Součástí přípravné fáze bude rovněž testování a experimentování s cílem vyvinout digitální euro, které bude splňovat požadavky Eurosystému i potřeby uživatelů,“ uvedla banka.

ECB tak navazuje na návrhy příslušné legislativy, které Evropská komise představila v červnu. V praxi by to fungovalo tak, že by si uživatel zřídil digitální peněženku v bance či na poště. Na tu by si převedl peníze ze svého účtu nebo hotovostním vkladem na přepážce. Poté už by mohl platit při nákupech na e-shopech, v rámci bezhotovostních plateb v obchodech, ale peníze by mohl posílat i dalším uživatelům a opět je přijímat.