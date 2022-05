Češi nebudou utrácet a firmy přidávat. Ministerstvo mírní odhady výběru daní

Jen v dubnu se vybralo na daních a pojistném zhruba o dvacet miliard korun víc než v dubnu předchozího roku. Mimořádně příznivý výsledek přesto není podle expertů Ministerstva financí důvodem k radosti. Ve druhém čtvrtletí totiž podle předpovědi česká ekonomika mezičtvrtletně poklesne a nízkou dynamiku růstu lze očekávat i v dalším období. To se podepíše i na bilanci rozpočtu.

Státní rozpočet to podle ředitele Prušvice pozná hlavně na výběru daně z přidané hodnoty. Výnos DPH závisí na spotřebě domácností, která by se měla letos podle prognózy nominálně zvýšit o 12 procent. To však znamená reálný růst o pouhou polovinu procenta. Širokou skupinu domácností totiž zasáhnou vysoké ceny potravin a energií, proto začne nižší a nižší střední třída dramaticky šetřit v ostatních položkách, i když tolik nezdraží. Výběr DPH nakonec vyroste jen o inflaci, významnější zlepšení však nemá smysl očekávat. Mimo jiné i z toho důvodu, že se dá čekat ochlazení trhu s nemovitostmi, a tedy nižší výběr DPH v této oblasti.