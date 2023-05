ČNB má v akciích téměř půl bilionu korun. Loni na nich značně prodělala

Dalším důvodem jsou také operace klientů centrální banky, a to zejména z oblasti státní správy. Pro tyto organizace ČNB zajišťuje zahraniční platební styk mimo jiné i proto, aby velké zahraniční nákupy či prodeje státu neprobíhaly přes devizový trh, a nezpůsobovaly tak výkyvy v kurzu koruny.

Největší podíl na objemu investic mají dluhové cenné papíry vydané vládami ekonomicky vyspělých zemí, vybrané dluhopisy s vládní zárukou a další dluhopisy emitentů s nejvyšším kreditním hodnocením. Část devizových rezerv ČNB investuje i do veřejně obchodovaných akcií prostřednictvím indexů.

V současné době se ČNB naopak snaží zabránit oslabení koruny, které by dále posilovalo inflační tlaky prostřednictvím zdražování dovozů.

Správa devizových rezerv v centrální bance se řídí několika základními principy a je v zásadě velmi konzervativní. Rozhodně zde nelze očekávat riskantní spekulativní obchody na budoucí vývoj ceny s cílem co nejvyššího zisku.

Portfolio devizových rezerv ČNB se rozděluje ze strategického hlediska na takzvanou likviditní a investiční tranši. Likviditní tranše je denominovaná pouze v hlavních rezervních měnách euru a dolaru a obsahuje instrumenty, jež lze v případě potřeby snadno a bez významného rizika kapitálových ztrát převést do peněžní formy – jsou tedy vysoce likvidní.

Akciové portfolio centrální banky je poměrně široce diverzifikováno za účelem snížení rizika, a to prostřednictvím investic kopírujících několik hlavních světových indexů. Podle výroční zprávy za loňský rok ČNB investovala konkrétně do evropského indexu MSCI Euro, amerického S&P 500, britského FTSE 100, japonského Nikkei 225, kanadského S&P TSX a australského S&P ASX 200. To vše v celkovém objemu převyšující 493 miliard korun.