Poplatky rozhádaly penzijní fondy a Národní rozpočtovou radu

Transformované fondy vznikly transformací z penzijního fondu, který fungoval do konce roku 2012. Své prostředky do těchto fondů svěřují občané, pokud si sjednali smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012.

Jsou typické tím, že nabízí jistotu „nezáporného zhodnocení“, které je ze zákona garantováno penzijními společnostmi. Prostě nemohou prodělávat. Kvůli tomu ale fondy investují výhradně do velmi konzervativních instrumentů, kam patří například státní dluhopisy, pokladniční poukázky či termínované a spořicí účty.

Účastníci také získávají od státu příspěvky (přispívat může i zaměstnavatel) a mohou uplatňovat daňové výhody. Pro většinu konzervativních střadatelů to může znít sice lákavě, ale inflace jakožto požíračka úspor je neúprosná. Lidem reálně hodnota vložených prostředků klesá. Část peněz si „ukousnou“ také dva každoroční poplatky.

Tím prvním je poplatek za správu portfolia, který je u transformovaných fondů ve výši 0,8 procenta. Platí se správci každý rok, a to z celkového objemu peněz účastníka ve fondu. Druhým je pak manažerský desetiprocentní poplatek ze zisku. Podle studie Národní rozpočtové rady (NRR) je právě 0,8procentní poplatek za správu peněz jedním z nejvyšších ve srovnání s ostatními zeměmi (viz tabulka níže).

Na první pohled to vypadá jasně a jednoduše, ovšem je potřeba se zde trochu pozastavit. Tabulka v analýze NRR srovnává 13 zemí. Zdrojová studie OECD se přitom dívá na čtyřicítku zemí a mnoho z nich má tento typ poplatku vyšší než Česko – namátkou Chorvatsko, Srbsko či Rumunsko. Z tabulky, kterou připravila NRR, však vyplývá, že vyšší poplatek z objemu portfolia je jen ve Španělsku.

Podle Asociace penzijních společností je to však zavádějící, a to z několika důvodů. „Tabulka použitá v analýze NRR nemluví o tom, že mnoho zemí nemá poplatky z objemu portfolia vůbec zákonem regulované, a jejich skutečná výše je proto neznámá. Příkladem může být Itálie, Lichtenštejnsko, Estonsko, Irsko nebo USA,“ upozorňuje APS ČR.

Někteří střadatelé už pochopili, že spoléhat v penzi jen na stát je riskantní. Přesto stále významná část lidí spoří nevýhodně, právě ve zmíněném „starém penzijku“. A ani loňská vysoká inflace, která z transformovaných fondů reálně vymazala přes 40 miliard korun, na tom mnoho nezměnila. Za poslední roky se reálný výnos (po odečtení inflace) všech těchto fondů nepřehoupl do kladných hodnot.

„První důvod může být čistě racionální. Pokud klientům zbývá do čerpání penze jen pár let, nemají zpravidla zájem podstupovat nové riziko a raději zůstanou u stávajícího produktu. V tomto případě to dává i smysl,“ říká pro SZ Byznys.