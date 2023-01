Češi spoří, ale peníze se jim vypařují. Inflace z nich ukrojila už půl bilionu

Během lockdownu uložili Češi do tuzemských bank stovky miliard korun, které neměli kde utratit nebo si je schovali na horší časy. Více než půl bilionu korun pak mají lidé rovněž „zaparkováno“ v penzijních fondech, většinou v rámci „starého penzijka“, tedy v transformovaných fondech, které sice neprodělají, ale také mnoho nevydělají.

Banky posléze začaly vyšší sazby promítat nejen do dražších úvěrů a hypoték, ale k radosti střadatelů také do výhodnějších vkladových produktů. Zatímco běžné účty zhodnocení prostředků nenabízí, spořicí účty a termínované vklady nabízí sazby celkem zajímavé. Bohužel, ani ten nejvýhodnější vkladový produkt nedokáže peníze střadatelů zcela ochránit před požíračem peněz – před inflací. Biliony korun v úsporách tak rychle ztrácí na hodnotě.

Pokud se dále podíváme do statistik ČNB, uvidíme na první pohled trend nárůstu peněz vložených právě do termínovaných účtů. Během několika měsíců došlo k nárůstu o stovky miliard právě v důsledku výhodnějších sazeb na těchto vkladech. Ještě na začátku roku 2021 tam měli lidé uloženo přibližně půl bilionu proti současným 800 miliardám korun.

Prostředky mají lidé uloženy rovněž i v penzijních fondech, a to v celkové výši 574 miliardy korun – z toho 464 miliard ve zmíněných transformovaných fondech. To jsou fondy, které ze zákona nesmí prodělat, a proto se chovají opatrně. Investují výhradně do velmi konzervativních instrumentů, kam patří například státní dluhopisy, pokladniční poukázky či termínované a spořicí účty. Zároveň ale nepřinášejí velké zisky.