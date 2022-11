Inflace užírá miliardy z úspor na důchody. Šancí jsou investice

Penzijní připojištění je v Česku oblíbenou formou přípravy na odchod do důchodu. Pokud však lidé smýšlejí příliš konzervativně a nechtějí riskovat, přicházejí v poslední době kvůli vysoké inflaci o nemalou část úspor.

To může znít sice lákavě, ale tyto fondy zároveň nemají šanci porážet již delší dobu dvoucifernou inflaci. Vzhledem k tomu, že transformované fondy mají povinnost neprodělat, investují výhradně do velmi konzervativních instrumentů, kam patří například státní dluhopisy, pokladniční poukázky či termínované a spořicí účty.

Významná část lidí si přitom na důchod spoří právě v transformovaných fondech neboli ve „starém penzijku“, do kterého od roku 2012 není možné vstupovat.

Podle posledních údajů Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) si na konci druhého čtvrtletí letošního roku spořilo v některém z fondů třetího pilíře českého důchodového systému 4,4 milionu účastníků. Asi 2,8 milionu klientů si ovšem doposud na penzi spoří ve zmíněných starých fondech. Je to sice o 110 tisíc méně než na konci roku, ale stále to jsou pořád skoro dvě třetiny všech účastníků.

Podle dat asociace dosáhl celkový objem úspor v prvním pololetí roku 570,67 miliardy Kč. Do transformovaných fondů lidé uložili 466,22 miliardy Kč, což představuje více než 80 procent celkového objemu prostředků v penzijních fondech.

Klienti penzijních společností, kteří si spoří ve „starém penzijku“, a sázejí tak na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení, za posledních devět let reálně prodělávají šest až deset procent, jak ukazují data asociace a analýza společnosti Freedom Financial Services.

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR, Freedom Financial Services

Nejvyššího zhodnocení dosáhla Penzijní společnost České spořitelny se zhodnocením 0,98 procenta. Na opačném pólu skončila penzijní společnost Generali s 0,24 procenta. Celková inflace v loňském roce podle Českého statistického úřadu činila 3,8 procenta. To znamená, že reálně všichni střadatelé přišli o část hodnoty svých peněz.

„Tyto hodnoty ostře kontrastují se srovnáním výsledků účastnických fondů, které zejména u dynamických variant dokázaly prostředky klientů zhodnotit i o více než 20 procent. Nejen všechny dynamické účastnické fondy, ale i všechny s vyváženou strategií v loňském roce dokázaly svým klientům zajistit překonání inflace, některé i několikanásobně,“ upozornil spolumajitel Freedom Financial Services Václav Šimek.

Podle APS ČR by měl účastník pro většinu svého spoření zvolit dynamickou či vyváženou strategii (jejich portfolio obsahuje akciovou složku). V době, kdy se blíží splnění podmínek pro výběr penzijka, se pak může vyhnout riziku náhlého propadu přesunem prostředků do konzervativního fondu.

„V případě, že se rozhodne vstoupit do penzijka v pozdějším věku, tedy spíše na jednotky než desítky let, je volba spořicí strategie na osobním zvážení. Více riziková dynamická strategie znamená pro dlouhodobě spořící vyšší výnos než méně riziková vyvážená strategie. Konzervativní strategie obvykle neporáží ani inflaci. Záleží tedy na míře akceptovaného rizika každého účastníka,“ uvádí asociace.

„Asociace penzijních společností ČR vyzývá lidi, kterým do penze zbývá ještě více než deset let, aby zvážili přechod do vyvážených nebo lépe dynamických fondů nového penzijka. Mezi roky 2014 a 2021 vynesly dynamické fondy účastníkům nového penzijka ročně v průměru 6,1 procenta, vyvážené pak 3,3 procenta. Akcie v nich zastoupené pochopitelně v dlouhodobém horizontu procházejí také méně úspěšnými obdobími, ale výnosné roky převažují, a případné propady tak nejen dorovnávají, ale i s rezervou překonávají,“ dodává Poklop.