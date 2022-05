Tři miliony lidí spořících na důchod prodělává za devět let až deset procent

Z analýzy výsledků transformovaných fondů za minulý rok, kterou připravila společnost Freedom Financial Services pak vyplývá, že tito lidé za posledních devět let reálně prodělávají šest až deset procent.

„Z loňských výsledků jednotlivých transformovaných fondů je zjevné, že se ani jedinému nepodařilo překonat hranici jednoho procenta,“ uvedl spolumajitel Freedom Financial Services Václav Šimek.

Do transformovaných fondů klienti už od 30. listopadu 2012 nemohou vstupovat a mohou tyto fondy převést jen do některého z účastnických fondů doplňkového penzijního spoření. Ty sice nenabízejí jistotu nezáporného zhodnocení a mohou se v některých letech dostat i do minusu, zato ale mají dlouhodobou perspektivu překonávat inflaci.