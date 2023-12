Experti očekávají pokles inflace. Levnější potraviny jsou ale v nedohlednu

Nový rok by do Česka mohl přinést o něco nižší inflaci. Česká národní banka míří na svůj inflační cíl dvou procent, ekonomové předpovídají, že se bude pohybovat mezi dvěma až čtyřmi procenty. Více prý budou moci říci až v únoru, kdy bude známá inflace za leden.

„Příští rok očekáváme inflaci kolem tří procent. Klíčové bude pravidelné přecenění na začátku roku. To nám napoví, na kolik si firmy zvykly na to, že je obvyklé zdražovat o čtyři, pět, nebo i více procent. Pokud ano, bude mít ČNB problém vrátit inflaci ke dvouprocentnímu cíli,“ myslí si hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Okolo tří procent očekává inflaci také hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta, zůstává o něco optimističtější. Pro příští rok pracuje se dvěma scénáři, které se odvíjí od lednového přecenění zboží a služeb. V prvním scénáři by se v lednu oproti prosinci zboží a služby přecenily o 1,5 procenta a následně by během roku cenová hladina rostla méně.

„Výsledně by v případě této varianty za celý rok 2024 růst spotřebitelské inflace činil dvě procenta,“ uvádí Novák. Podle druhého scénáře by se přecenilo o dvě procenta a následně by se i rychleji zdražovalo. Inflace by v tom případě činila 2,8 procenta. Pro příští rok tedy vidí inflaci v rozmezí těchto dvou čísel.