Inflace v říjnu stoupla. Projevil se efekt úsporného tarifu

Důvod opětovného růstu je ovšem čistě statistický. Do vývoje meziroční inflace se totiž promítla nižší srovnávací základna loňského roku, a to v souvislosti se zavedením úsporného energetického tarifu, který loni ve čtvrtém čtvrtletí vedl ke snížení cen energií pro konečné zákazníky.

Bez vlivu úsporného tarifu by podle analytiků inflace byla přibližně o dva až tři procentní body nižší. Meziměsíčně v říjnu ceny vzrostly o 0,1 procenta. Tento vývoj ovlivnily zejména ceny potravin, nealkoholických nápojů a odívání a obuvi. Proti tomu zase působily klesající ceny v oblasti bydlení.

Za celý letošní rok se průměrná inflace podle analytiků přiblíží 11 procentům, když loni byla 15,1 procenta. Čerstvá podzimní prognóza České národní banky (ČNB) odhaduje celoroční inflaci na 10,8 procenta. Do blízkosti jejího dvouprocentního cíle by měla poklesnout začátkem příštího roku.

„Říjnové zrychlení meziročního růstu cen na 8,5 procenta bylo způsobeno především loňským promítnutím úsporného tarifu do cen elektřiny. Pokud bychom tento úsporný tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 procenta,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.