Jurečka: Dohodářům musíme zvýšit odvody

Populace stárne a vláda hledá cesty, kde vzít na důchody pro budoucí generace. Předpokládá se, že v roce 2050 na jednoho pracujícího připadne jeden nepracující senior. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) proto dle svých slov chystá důchodovou reformu, kterou za posledních 30 let nikdo neudělal.

V nedělním diskuzním pořadu CNN Prima News Partie uvedl, že jedním z témat reformy, která zajistí financování penzí, bude i zvýšení odvodů pojistného u lidí, kteří pracují na dohodu o provedení práce. „Jinak hrozí, že ti lidé nebudou mít jednou důchody,“ uvedl Jurečka.

Počet pracujících na dohodu, kteří pojistné na sociální zabezpečení neplatí, se zvedl během pandemie. „Máme přes 60 miliard korun ročně, které se vyplácejí v dohodách, a jenom zhruba ze dvou miliard korun tohoto objemu je vypláceno pojistné,“ popisuje Jurečka.

Podle Jurečky je třeba brát v důchodové reformě v potaz i to, že mladí lidé v dnešní době déle studují a do zaměstnání nastupují později než třeba dělníci. „Toto já musím v té hranici odlišit. To tam rozhodně bude,“ slíbil ministr.

Kromě odpracované doby chce zohlednit i náročnost profese a očekávanou délku života. „Dneska budou lidé pobírat starobní důchod zhruba 21 let. Musíme se dívat na to, jak se bude v roce 2050, 2060 vyvíjet dožití společnosti,“ dodává. Do důchodu mohou odejít dříve například lidé vykonávající náročné profese, jako jsou horníci a záchranáři.

Na důchodové reformě Jurečka pracuje proto, aby dnešní třicátníci a čtyřicátníci dostali představu o tom, jakou životní úroveň jim bude stát schopen zajistit. „Je třeba zdůraznit, že se to nebude týkat lidí 50 plus,“ dodal.

Připustil ale, že nebude snadné se na podobě reformy shodnout s opozicí. „Celkový systém je ve schodku 60 miliard korun. Do budoucna nemůže uživit důchodce,“ řekl v pořadu poslanec a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Hnutí ANO chce k reformě přistupovat konstruktivně. Rádo by zvýhodnilo daňovou podporu zaměstnavatelů přispívajících na sociální zabezpečení zaměstnanců, zlepšilo prorodinnou politiku, ale nechce měnit parametry pro řádnou valorizaci penzí.