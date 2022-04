Krize se odkládá, česká ekonomika rychle rostla

V prvním čtvrtletí se krize do české ekonomiky ještě nezakousla. Meziročně rostl český HDP o 4,6 procenta.

Je však nutné vzít v potaz, že se do výsledků zdaleka nepropsalo dění na Ukrajině, na kterou od 24. února útočí Rusko. Kvůli tomu šly nahoru ceny prakticky veškerého zboží, inflace tím dostala další impulz a navíc se chystají české domácnosti šlápnout na brzdu a spořit. To do dalších čtvrtletí nevěstí nic dobrého.