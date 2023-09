Ministerstvo osekalo jednu z šancí na levnější energie

MPO však chce na vládě prosazovat takové řešení, které na spotřebitele nedopadne. Schůdnější variantou je pro něj financovat POZE z jiných zdrojů. Pokud to nebude státní rozpočet, mohly by to podle resortu být výnosy z emisních povolenek. Ačkoli je podle MPO tato varianta možná, například Ministerstvo životního prostředí, které své dotační programy také financuje z emisních povolenek, to považuje za nereálné.