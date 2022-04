Necouvne Musk od Twitteru? Koupě sítě může znepříjemnit jeho byznys v Číně

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Před čtyřmi lety americký miliardář a současný nejbohatší muž planety Elon Musk tvrdil, že založí společnost na výrobu oříšků a ta bude konkurovat kultovnímu americkému výrobci cukrovinek See's Candies, kterou vlastní společnost Berkshire Hathaway slavného investora Warrena Buffetta.

Musk si tento nápad ale posléze rozmyslel a podle některých názorů by nebylo takovým překvapením, kdyby od svého velkolepého plánu, tentokrát v podobě koupě Twitteru za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč), znovu upustil. S touto myšlenkou si pohrávají analytici zpravodajské agentury Reuters.

Jistě, šéf populární automobilky Tesla to s akvizicí Twitteru myslí zřejmě vážně, financování od Morgan Stanley a dalších finančních institucí už má zajištěné. Součástí dohody s Twitterem je navíc sankční poplatek ve výši jedné miliardy dolarů, který by musel on nebo Twitter zaplatit, pokud by z obchodu mezi oběma stranami nakonec sešlo.

K tomuto scénáři může dojít, pokud by finální dohoda nebyla uzavřena do letošního 24. října. Tento termín může být nicméně posunut o dalších šest měsíců, pokud to bude nutné ke splnění určitých podmínek souvisejících s antimonopolními zákony či zákony o zahraničních investicích nebo jinými vládními opatřeními.

Čína a Tesla

Existují však oprávněné důvody, proč rodák z Jihoafrické republiky nakonec z plánovaného obchodu ustoupí. Asi tím největším je Čína a Tesla. Akcie tohoto výrobce elektromobilů klesly zhruba o pětinu od chvíle, kdy Musk poprvé zveřejnil informaci o svém devítiprocentním podílu v Twitteru. Za tímto poklesem stojí podle analytiků zejména obavy investorů, že Musk prodá své akcie Tesly, aby dofinancoval své nové dobrodružství.

Pokud se akcie Tesly zotaví z nedávného propadu, což je dle analytiků pravděpodobné, padne-li dohoda s Twitterem, následné miliardové zisky z růstu akcií by Muskovi bohatě postačily na pokrytí zmíněného sankčního poplatku za nedodržení dohody.

Muskova Tesla v Číně vyrábí polovinu svých elektromobilů a také zde inkasuje asi čtvrtinu svých příjmů. Twitter ovšem rozhodně není „přítelem“ Čínské lidové republiky, poté co se naposledy vzepřel Pekingu při nakládání s obsahem souvisejícím s protesty v Hongkongu.

Čína by tak mohla americkému miliardáři prostřednictvím Tesly dost znepříjemnit život, pokud by Twitter vlastněný Muskem nehrál podle „čínských notiček,“ například pokud by se na této sociální síti objevovaly nepohodlné tweety kritizující politiku Pekingu. To ovšem může být pro Muska, jakožto údajného zastánce naprosté svobody slova, poněkud nepříjemné.

Novinář listu The New York Times Mike Forsythe připomíná, že po roce 2009, kdy Peking v Číně provoz Twitteru zakázal, nemá tamní vláda na tuto platformu téměř žádné páky. „To se ale může snadno změnit,“ upozorňuje Forsythe.

Ještě jedna věc Muskovi momentálně usnadňuje odstoupit od obchodní dohody. Akcie Twitteru se aktuálně obchodují asi o deset procent níže pod Muskem nabízenou cenou 54,20 dolaru za akcii, což je podle analytiků poměrně velké rozpětí. Navíc Muskovy tweety kritizující některé kroky společnosti, potenciálně porušující dohodu o fúzi, již naznačují, že by mohl začít ztrácet zájem. Nebylo by to poprvé.

Čtvrtletní tržby zaostaly za očekáváním

Twitter ve čtvrtek reportoval své výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Jeho tržby ve sledovaném období mírně zaostaly za očekáváním. Zvýšily se meziročně o 16 procent na 1,2 miliardy dolarů (asi 28 miliard Kč), zatímco analytici je odhadovali na 1,23 miliardy dolarů.

Překvapil ovšem počet uživatelů – ten se za tři měsíce do konce března zvýšil na 229 milionů ze 199 milionů před rokem. Analytici jejich počet odhadovali na 226,8 milionu.

Čistý zisk pak firma zvýšila na 513 milionů dolarů ze 68 milionů dolarů ve stejném období loni. Tržby z reklamy stouply o 23 procent na 1,11 miliardy dolarů, tržby z předplatného a další výnosy ale o 31 procent klesly a dosáhly 94 milionů dolarů.

Twitter se snaží vymanit se ze stagnace své uživatelské základny, pracuje na zlepšení cílení a měření reklamy a na testování reklamních formátů elektronického obchodování. Silně také utrácí za iniciativy, jakými jsou například videoreklamy.