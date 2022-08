Nejbohatší český sportovec bere 242 milionů ročně. V čele žebříčku ale skončí

Kromě honorářů na základě smluv se svými sportovními kluby vydělávají také díky sponzorským smlouvám s velkými značkami. Česká mutace časopisu Forbes i letos při výběru 25 nejlépe placených sportovců Česka brala v potaz odměny v období od července 2021 do června 2022.

Hokejista hrající za Boston Bruins patří k nejlepším střelcům americké NHL. Aktuálně vydělává 170 milionů korun. Kontrakt v Bostonu mu vydrží ještě rok a klub s ním hodlá spolupracovat ještě dalších osm let, což je maximum. Prodloužení angažmá by mu mělo přinést asi dalších deset milionů dolarů ročně.

V hokejovém dresu San Jose Sharks vydělává 129 milionů korun, v březnu ale podepsal nový kontrakt na dalších osm let, který mu vynese 65,1 milionu dolarů (asi 196 milionů korun ročně). Kalifornský tým v Hertla vkládá naděje, že obrátí jeho výsledkový úpadek, s nímž se potýká od finále Stanley Cupu v roce 2016.

Palát je od července hráčem New Jersey Devils. Jeho předchozí tým Tampa Bay Lightning neměl kvůli systému platových stropů dostatek financí na to, aby si českého hokejistu udržel. V novém klubu si však přijde na 30 milionů dolarů za pět let (145 milionů korun ročně). Nyní je se 126 miliony korun na šestém místě v seznamu nejlépe placených sportovců Česka.