NKÚ: Miliardy korun z programu Antivirus mířily do firem, kterým se daří

Pokud by se dodrželo pravidlo částečné kompenzace, stát by ušetřil až 4,4 miliardy korun. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za roky 2020 a 2021. Reakci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřadu práce ČR (ÚP ČR) ČTK zjišťuje.