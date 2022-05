Novým guvernérem ČNB má být současný člen bankovní rady Aleš Michl

Zdroje uvádějí, že Michlovo jmenování by měl prezident oznámit v nejbližších dnech.

Následně působil do roku 2015 jako ekonom a investiční stratég v Raiffeisenbank a v letech 2014 až 2018 byl externím poradcem ministra financí a pozdějšího předsedy vlády Andreje Babiše.

V souvislosti s tím, že Michl byl do současné doby při hlasování o nastavení měnové politiky a zvyšování úrokových sazeb v opozici proti většině v bankovní radě, lze očekávat, že prezident v radě provede rozsáhlejší změny.

Při jmenování Michla do bankovní rady v listopadu 2018 guvernér Rusnok poznamenal. „Od Aleše Michla očekávám, že do bankovní rady vnese nový úhel pohledu a díky svému talentu oslovovat širokou veřejnost přispěje k širšímu pochopení toho, co Česká národní banka dělá a proč,“ řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok.