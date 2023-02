Numismatik: Češi stojí frontu na tisícikorunu, která jim nic nevydělá

Z mincí je v Česku velmi zajímavá také desetikoruna z roku 1993, které vydala ČNB tisíc kusů. To byla mince dělána jako prototyp a pak se stáhla a dělaly se mince s jinak postavenou desítkou. Jinak v moderním českém mincování jsou to vždy ohromné náklady v řádech statisíců jednotlivých nominálů. Proto jsou v tuzemsku sběratelsky zajímavé jenom chybné tisky a ražby.

Že by se dnes někdo rozhodl, že začne vydělávat na sběratelství mincí a bankovek, možné je, ale úspěch je pravděpodobný, jako kdyby do vás měl udeřit blesk. Je to práce jako každá jiná, je třeba se tomu věnovat, hodně toho přečíst a hodně toho vidět. Trh je navíc zaplaven falzifikáty, takže je namístě i velká opatrnost.

Pokud by někdo koupil novou pětitisícovku, kterou uloží do desek a za sto let by ji netknutou prodal, vydělá na ní. To ale nebude růst na hodnotě kvůli tomu, že je vzácná, ale kvůli tomu, že je sto let nedotčená.