Kalkulačka, kterou šéfové nesnášejí. Spočítejte si, kolik vám mají přidat

Například od ledna 2020 do května 2023 byla kumulativní inflace 33 %. To znamená, že pokud jste si nějaký „průměrný“ nákup koupili v lednu 2020 za 1000 korun, tak v květnu 2023 byste za stejný nákup dali o 33 % více, tedy 1 330 Kč.

A obě procenta spolu samozřejmě souvisí. Nejlépe to vidíme u hypotetické inflace 100 %. Kdyby byla inflace ve výši 100 %, znamenalo by to, že došlo ke dvojnásobnému zdražení. To znamená, že si za stejné peníze můžete koupit o 50 % méně.