Za levnější hypotékou ke konkurenci? Jedině pod pokutou, prošlo výborem

Klesne-li příští rok inflace, měly by v návaznosti začít zlevňovat i hypotéky. Než se to stane, banky by rády prosadily změnu zákona, aby klienti nemohli utíkat za nižšími úroky ke konkurenci tak snadno jako dnes.

Náklady bank na opatřování zdrojů po dobu fixace popsal jako „esenciální“, stejně jako když banka platí za elektřinu. Připomněl, že fixace jsou z 90 procent podepisovány na pět a více let a že by volný režim klientských odchodů mohl vzhledem ke stamiliardovým objemům úvěrů znamenat pro banky velký náklad, který by bylo potřeba rozpustit mezi všechny klienty. Odchody bez pokuty by podle Juchelky mohly vést také k tomu, že banky budou při poskytování delších fixací opatrnější.