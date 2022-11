Nová zvláštní daň schválena, státu přinese desítky miliard

Zastropování nadměrných příjmů vychází z nařízení Evropské komise. Podle novely energetického zákona by výrobci odváděli státu 90 procent z příjmů nad určenou hranici. Z těchto odvodů budou vyčleněni výrobci elektřiny do jedné MWh.

Pro jadernou energetiku vláda navrhla nejnižší strop, který stanovila na 70 eur (1700 Kč) za MWh. V případě uhlí bude cenový strop výš, a to mezi 170 a 230 eury (4140 a 5600 Kč) za MWh podle velikosti elektrárny. Strop je vyšší kvůli emisním povolenkám. U výroby elektřiny z biomasy je strop mezi 200 až 230 eury (4870 až 5600 Kč) za MWh. Výroba z obnovitelných zdrojů by byla zastropována na 180 eur (4380 Kč) za MWh.

Pokud by zákon nebyl schválen ve vládou navrhované podobě, začalo by automaticky platit evropské nařízení se stropem 180 eur na megawatthodinu bez ohledu na zdroj výroby. To by podle Síkely mohlo způsobit vypínání některých zdrojů energie.