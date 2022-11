Daň z mimořádných zisků ostřelují nečekaní protivníci. Vládní právníci

Úřad vlády sepsal legislativní připomínky k novele energetického zákona, která zavádí stropy na prodejní ceny energií podle rozhodnutí EU. Důležitým argumentem je mimo jiné to, že by došlo k dvojímu zdanění téhož.

Poslanci daň z neočekávaných zisků schválili v takzvaném daňovém balíčku. Od příštího roku dopadne na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Naopak evropské stropy mají platit jen do roku 2023.