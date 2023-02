Potvrzeno. Vláda chce ušetřit už na červnové valorizaci důchodů

Důchodový systém se dostává do stále hlubších schodků, a vláda se proto rozhodla dramaticky šlápnout na brzdu – a to už od června. SZ Byznys již dříve informoval o tom, že je tento návrh na stole.

Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1770 korun, o které by vzrostla podle nynějších pravidel.