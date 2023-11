Před Vánoci budou banky v plné polní. Podvodníci využijí nepozornosti Čechů

Spolu s růstem počtu útoků na Čechy klesl Index Kyberbezpečnosti, který sestavuje Česká bankovní asociace a agentura Ipsos. Ten mírně spadl na 66 bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl index hned na začátku sledování v roce 2021 – a to 68 bodů. Veřejnost v té době ale čelila nesrovnatelně nižšímu počtu útoků, podle statistik Policie ČR zhruba polovičnímu oproti letošnímu roku.

Stále ale jsou oblasti online prostředí, které kyberbezpečnostním odborníkům dělají vrásky. Podle Michala Straky, specialisty na finanční trh z výzkumné agentury Ipsos, je to primárně správa hesel.

Jednoduché heslo je podle jeho slov možné prolomit do několika minut. „Pokud to neobsahuje speciální znaky, velká, malá písmena, otazníky nebo hvězdičky, je to pro hackera jednoduché jako lusknutí prstu,“ dodal v rozhovoru.