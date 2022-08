„Recese v eurozóně je velmi pravděpodobná“, napsali výzkumníci

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v srpnu mírně zvýšila poté, co se v červenci propadla na nejslabší úroveň za více než dva roky. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila společnost Sentix. Podle šéfa Sentixu však zůstává velmi pravděpodobné, že ekonomika eurozóny vstoupí do recese.