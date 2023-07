Senátoři podpořili návrat plné výše spotřební daně u nafty

Ministerstvo financí předpokládá, že novela bude účinná již od 1. srpna. Úřad to sdělil na dotaz ČTK. Zákon do té doby musí podepsat prezident a musí vyjít ve sbírce zákonů. Pro změnu sazby spotřební daně hlasovalo 54 senátorů, čtyři hlasovali proti. Šlo o tři senátory z klubu ANO a SOCDEM a nezařazenou senátorku Danielu Kovářovou.

Snížení sazby daně loni navrhla vláda kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle Ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).