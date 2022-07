Stanjura chce kvůli energokrizi o 50 miliard hlubší schodek rozpočtu

Do novely rozpočtu s vyšším schodkem zahrnul například poměrnou část vládních výdajů určených na boj s vysokými cenami energií. Pro letošek to podle něj bude 16,5 miliardy korun. Návrh zahrnuje i příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 let v celkovém objemu osm miliard. Do schodku se promítne i nákup plynu do státních hmotných rezerv za osm miliard korun.