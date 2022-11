Stanjura: Opatření na úsporu 70 miliard přinesu do Sněmovny v květnu

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce koncem prvního pololetí předložit poslancům soubor návrhů, které mají uspořit 70 miliard korun. „Určitě sáhneme do daňových výjimek a sazeb DPH,“ řekl v České televizi.

„Je to docela ambiciózní plán na to, že už tu máme několikátou krizi, podstatné je, jaká opatření to budou,“ glosovala plán vlády bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Doporučila vládě, aby začala například zvyšováním spotřebních daní.